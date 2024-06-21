Дмитрий Ростов. Ордера Международного уголовного суда как орудие британского империализмаКто такой Карим Ахмад Хан?Мировое сообщество все теснее и чаще сталкивается с растущей угрозой, исходящей от следования выгодной исключительно англосаксам интерпретации норм и принципов международного права.