МУС как оружие Лондон-Сити, политико-финансового центра Глобальной империи финансистов

Дмитрий Ростов. Ордера Международного уголовного суда как орудие британского империализмаКто такой Карим Ахмад Хан?Мировое сообщество все теснее и чаще сталкивается с растущей угрозой, исходящей от следования выгодной исключительно англосаксам интерпретации норм и принципов международного права.
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