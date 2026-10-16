Юниорская женская сборная России до 16 лет с победы начала свое выступление на ЧМ-2026 по гандболу.В первом матче мирового первенства, который проходит в Марокко, россиянки оказались сильнее сверстниц из Египта — игра завершилась со счетом 41:29.