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SPLETNIK

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Сборная России по волейболу отказалась от участия в ЧМ-2027

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил, что мужская сборная России по волейболу не будет участвовать в чемпионате мира 2027 года, который пройдёт в Польше, из-за отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов на территории страны.

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