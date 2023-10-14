В ООН заявили об отсутствии у большинства жителей Газы чистой воды

REUTERS/Raneen Sawafta Большая часть населения сектора Газа лишена доступа к чистой питьевой воде. Это связано с тем, что Израиль прекратил водоснабжение палестинского анклава, заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.
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