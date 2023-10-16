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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амур» оштрафовал Хохлачева за инцидент с машиной: «От игроков требуется полная самоотдача на льду и соблюдение норм этики за пределами спортивных площадок»

Сообщалось, что форвард хабаровского клуба запрыгнул на крышу чужой машины в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в КХЛ.

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