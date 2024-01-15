В пригороде Челябинска в подвале дома несколько лет хлещет канализация

Жильцы дома в Копейске живут как будто на выгребной яме. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жители Копейска обратились за помощью на «Прямую линию» с президентом Владимиром Путиным.