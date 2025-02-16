В Госдуме высказались за постепенную отмену ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России требует поэтапной отмены. Это позволит исключить возможный социальный дискомфорт, заявил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов, чьи слова в воскресенье, 16 февраля, РИА Новости.
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