Dying Light 2 получила небольшой апдейт, исправляющий проблемы со сбоями в работе XboxПольские разработчики из студии Techland сообщили через свой официальный X профиль, что зомби-экшен Dying Light 2 получила новое обновление.
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