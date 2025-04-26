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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Fight Nights играют с «Тандемом» во 2-м туре Winline Медиалиги

Winline Медиалига, 2-й тур 26 апреля, воскресенье Fight Nights – «Тандем» – 0:0 (первый тайм) Fight Nights: Лукичев, Эль Матадор, Матвийчук, Долгушин, Д.

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