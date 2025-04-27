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Лавров напомнил, что Путин поддержал идею США о 30-дневном прекращении огня

Лавров напомнил, что Путин поддержал идею США о 30-дневном прекращении огня

Софья Сандурская/ТАСС Российский лидер Владимир Путин сразу же поддержал инициативу главы Соединенных Штатов Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня в конфликте на Украине при условии, что не повторятся предыдущие ошибки.

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