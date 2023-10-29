Орнелла Мути в ноябре приедет в Москву

Итальянская актриса Орнелла Мути едет в Москву. Зарубежная кинозвезда станет главной героиней театрально-музыкальной постановки «Бетховен — героическая жизнь гения», премьера которой запланирована на 27 ноября.
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