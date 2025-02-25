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В частности, было обнаружено около 60 кг мясной и рыбной продукции без

В частности, было обнаружено около 60 кг мясной и рыбной продукции без соответствующей маркировки, а также просроченные продукты.

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