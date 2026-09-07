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Тела убитых мужчины и женщины 9 дней пролежали в квартире в Тюмени

Мужчину без определенного места жительства задержали в Тюмени по подозрению в двойном убийстве. Об этом сообщили 7 сентября в управлении СК по региону.

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