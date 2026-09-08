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Царьград

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Энцо Фернандес похвалил Эрлинга Холанда после победы над "Порту"

Энцо Фернандес похвалил Эрлинга Холанда после победы над "Порту"

Энцо Фернандес, полузащитник "Манчестер Сити", оценил игру Эрлинга Холанда после победы над "Порту" со счетом 2:0 в Лиге чемпионов.

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