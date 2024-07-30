Руководитель Секретной службы заявил о стыде из-за допущения покушения на Трампа

REUTERS/Brendan McDermid Исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу испытал стыд в связи с тем, что сотрудники ведомства не сочли опасным объектом крышу, с которой было совершено покушение на бывшего американского президента и кандидата на новых выборах Дональда Трампа.