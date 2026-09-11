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Кэррик об «МЮ»: «Я очень доволен Рэшфордом и рад, что он у нас есть, Тилеманс и Сантос отлично вписались. У нас хороший выбор игроков, взаимопонимание в полузащите растет»

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик высказался о состоянии команды перед воскресным матчем против « Манчестер Сити ».

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