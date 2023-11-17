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Медведев сыграет с Джоковичем, если станет вторым в группе Итогового турнира

Медведев сыграет с Джоковичем, если станет вторым в группе Итогового турнира

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев может встретиться с представителем Сербии, лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Новаком Джоковичем в том случае, если займет первое место на групповом этапе турнира.

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