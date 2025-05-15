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Позорный финал

Позорный финал

«Слепую» Азербайджанскую дзюдоистку и паралимпийскую чемпионку Шахану Гаджиеву не допустили до ЧМ для слепых и слабовидящих и пожизненно дисквалифицировали.

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