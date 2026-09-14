11 краж транспортных средств раскрыли в Нижнем Новгороде с начала года

В Нижнем Новгороде за восемь месяцев 2026 года зарегистрировали 17 краж транспортных средств. 11 преступлений уже раскрыты, сообщает ИА «Время Н».
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