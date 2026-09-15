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Анастасия Ракова назвала самые распространенные риски для здоровья жителей столицы, которые выявил «Московский чекап»

Анастасия Ракова назвала самые распространенные риски для здоровья жителей столицы, которые выявил «Московский чекап»

Более 1,5 миллиона москвичей уже начали проходить программу заботы о здоровье «Московский чекап», 700 тысяч из них завершили первый этап .

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