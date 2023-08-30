С 1 сентября 2023 года вступает в силу целый пакет поправок, которые касаются таксистов

С 1 сентября 2023 года вступит в силу целый пакет изменений, которые коснутся водителей такси. созданы государственная информационная служба и 3 региональных регистра такси (реестр перевозчиков, автомобилей и служб заказа такси); будет обеспечена работа в такси для самозанятых; вводятся ограничения на работу в такси за пределами своего региона; вводятся ограничения на количество часов работы в такси; к автомобилям-такси вводятся единые требования (наличие на боковых частях кузова цветового решения, представляющего собой композицию из квадратов контрастного цвета в шахматном порядке, оранжевого фонаря на крыше; соответствие цветовому решению и экологическому классу - если данные требования устанавливаются региональными властями); к водителям такси вводятся единые требования (стаж 3 года, запрет на работу с 3 неоплаченными штрафами, запрет на работу лицам, неоднократно лишавшимся прав или подвергавшимся административному аресту в течение одного года после истечения предыдущего такого наказания); обеспечен доступ ФСБ к базе данных такси; вводит солидарную ответственность перевозчиков, водителей и агрегаторов такси в случае причинения вреда жизни или здоровью пассажира; введены основания для аннулирования разрешения на работу в такси, в том числе при отсутствии полиса ОСАГО с отметкой о работе в такси; разрешения на такси будут выдаваться в электронном виде; вводится запрет на платную перевозку пассажиров и багажа на автомобиле при отсутствии у водителя разрешения на работу в такси, а также запрет на распространение информации о таком предложении (за исключением зарегистрированного транспорта); вместо бессрочных разрешений на такси вводятся разрешения со сроком действия не менее 5 лет; в список обязательных документов для получения разрешения на такси добавлена ​​справка об отсутствии судимости; таксомоторным компаниям будет запрещено допускать к работе в такси лиц с неурегулированной или беспрецедентной судимостью (за преступления согласно перечню статьи 328-1 ТК РФ); деятельность служб заказа такси будет запрещена, если решения российского юридического лица могут быть прямо или косвенно определены иностранными физическими лицами, иностранными юридическими лицами, иностранными государствами, их органами, другими иностранными инвесторами; если количество автомобилей службы заказа такси, выполняющих заказы в регионе, превысит 4 тысячи в сутки, необходимо будет создать филиал этой службы в регионе; служба заказа такси будет обязана вести персональный рейтинг водителей в электронном виде.