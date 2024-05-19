В Екатеринбурге скончался глава Октябрьского ДЭУ

Тимофей Феденёв участвовал в подготовке к ЧМ по футболу в 2018 году и празднованию 300-летия городаВ Екатеринбурге на 41-м году жизни 18 мая скончался директор Октябрьского дорожно-эксплуатационного участка Тимофей Феденёв.