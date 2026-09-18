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Царьград

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«Барселона» отказалась от сотрудничества с Revolut из-за Фигу

«Барселона» отказалась от сотрудничества с Revolut из-за Фигу

«Барселона» разорвала партнерство с Revolut из-за Луиша Фигу. Португалец, ставший амбассадором банка, вызвал недовольство фанатов после перехода в «Реал» в 2000 году за €62 млн.

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