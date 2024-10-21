Узбекистан расширит сферы взаимодействия со странами-участниками БРИКС

В Казани с 22 по 24 октября пройдет саммит государств БРИКС. Его частники планируют обсудить перспективы дальнейшего наращивания всестороннего партнерства, а также вопросы связанные с новыми форматами взаимодействия стран в рамках "БРИКС плюс".