Узбекистан расширит сферы взаимодействия со странами-участниками БРИКС

В Казани с 22 по 24 октября пройдет саммит государств БРИКС. Его частники планируют обсудить перспективы дальнейшего наращивания всестороннего партнерства, а также вопросы связанные с новыми форматами взаимодействия стран в рамках "БРИКС плюс".
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