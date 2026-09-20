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Регионы России

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Силы ПВО отразили атаку 61 дрона на Москву

Силы ПВО отразили атаку 61 дрона на Москву

По словам Сергея Собянина, военные расчёты Министерства обороны отразили атаку четырнадцати дронов, направлявшихся в сторону города, а затем уничтожили ещё 20 вражеских беспилотников.

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