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Царьград

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  • Часовщик
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Российский ВМФ и Малайзия укрепляют военно-морское сотрудничество на LIMA 2025

Российский ВМФ и Малайзия укрепляют военно-морское сотрудничество на LIMA 2025

Российская делегация ВМФ под руководством адмирала Воробьёва участвует в выставке LIMA 2025 на острове Лангкави, Малайзия.

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