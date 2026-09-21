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Аргументы и Факты

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Ученые выяснили, снижают ли яйца и арахис риск аллергии у детей

Ученые выяснили, снижают ли яйца и арахис риск аллергии у детей

Употребление яиц и арахиса в повышенном количестве во время беременности и грудного вскармливания не снижает вероятность развития у ребенка аллергии на эти продукты.

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