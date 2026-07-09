Депутат Матвейчев объяснил необходимость маркировки контента с ИИ из-за распространения фейков и дипфейков

Маркировка контента, созданного искусственным интеллектом, необходима для того, чтобы люди могли отличать реальные факты от сгенерированных нейросетью материалов и исключить распространение фейков и дипфейков.
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