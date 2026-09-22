Iran's Fars Calls Reuters' Hormuz Reopening Story "Invalid" Ahead Of Trump's UN Address Update: Iran's Fars Rejects Hormuz Reopening Reports As Brent Slides Brent Tumbles On US Media & Aligned Outlets Pushing Rumored Diplomatic Efforts Iran's Fars Rejects Reporting Kyodo and Reuters published positive diplomatic headlines early Tuesday morning that sent Brent crude futures tumbling below $100 a barrel, but Iran's semi-official Fars News Agency denied them.
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