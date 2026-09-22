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Zero Hedge

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Iran's Fars Calls Reuters' Hormuz Reopening Story "Invalid" Ahead Of Trump's UN Address

Iran's Fars Calls Reuters' Hormuz Reopening Story "Invalid" Ahead Of Trump's UN Address

Iran's Fars Calls Reuters' Hormuz Reopening Story "Invalid" Ahead Of Trump's UN Address Update: Iran's Fars Rejects Hormuz Reopening Reports As Brent Slides Brent Tumbles On US Media & Aligned Outlets Pushing Rumored Diplomatic Efforts  Iran's Fars Rejects Reporting  Kyodo and Reuters published positive diplomatic headlines early Tuesday morning that sent Brent crude futures tumbling below $100 a barrel, but Iran's semi-official Fars News Agency denied them.

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