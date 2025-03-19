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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монреаль» выиграл 8 из 11 последних матчей и поднялся в зону плей-офф на Востоке

«Канадиенс» обыграли «Оттаву» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.  Команда под руководством Мартена Сен-Луи выиграла 8 из 11 последних матчей, при этом только раз проиграв в основное время на данном отрезке.

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