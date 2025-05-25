В ФРГ предложили использовать «Севпотоки» для возобновления диалога с РФ

Использовать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в качестве предлога для возобновления переговоров с Россией предложил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз).
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