Про вытеснения России Коллективным Западом из международных организаций

Напомним, в начале ноября представителя России впервые не избрали в состав Международного суда ООН. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) впервые не избрала Россию в состав одного из своих основных органов – Исполнительного совета.
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