Самолет-разведчик США пролетел сразу после взрыва

Вслед за взрывом на газопроводе «Северный поток — 2» над местом катастрофы летал самолет-разведчик ВМС СШАВслед за взрывом на газопроводе «Северный поток — 2» над местом катастрофы летал самолет-разведчик ВМС США, сообщает агентство Reuters.