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Самолет-разведчик США пролетел сразу после взрыва

Вслед за взрывом на газопроводе «Северный поток — 2» над местом катастрофы летал самолет-разведчик ВМС СШАВслед за взрывом на газопроводе «Северный поток — 2» над местом катастрофы летал самолет-разведчик ВМС США, сообщает агентство Reuters.

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