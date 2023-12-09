Мыши и мухи отправятся в космос: в чем цель российской миссии Евгения КомароваРоссийские ученые готовятся отправить невероятных путешественников в бескрайнюю пустоту космоса – мышей, которые будут играть ключевую роль в построении новой орбитальной станции.