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Мыши и мухи отправятся в космос: в чем цель российской миссии

Мыши и мухи отправятся в космос: в чем цель российской миссии

Мыши и мухи отправятся в космос: в чем цель российской миссии Евгения КомароваРоссийские ученые готовятся отправить невероятных путешественников в бескрайнюю пустоту космоса – мышей, которые будут играть ключевую роль в построении новой орбитальной станции.

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