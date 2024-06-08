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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стерлинг показал переписку с Евлоевым: «Не могу дождаться дня, когда расправлюсь с этим ничтожеством»

Стерлинг показал переписку с Евлоевым: «Не могу дождаться дня, когда расправлюсь с этим ничтожеством»

На кадрах видно, что Стерлинг предупредил Евлоева о готовности к поединку в сентябре-октябре. Мовсар пожаловался, что раньше Алджамейн говорил о возможности боя в августе.

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