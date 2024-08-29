Военный аналитик рассказал об оперативном кризисе ВСУ в Донбассе

Военный аналитик Евгений Норин: ВСУ попали в оперативный кризис под Покровском Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), обороняющие Покровск и его предместья, оказались в оперативном кризисе, разрешение которого в ближайшей перспективе почти невозможно.