Военный аналитик рассказал об оперативном кризисе ВСУ в Донбассе

Военный аналитик Евгений Норин: ВСУ попали в оперативный кризис под Покровском Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), обороняющие Покровск и его предместья, оказались в оперативном кризисе, разрешение которого в ближайшей перспективе почти невозможно.
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