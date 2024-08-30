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Новости экономики России

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Включение в индекс Мосбиржи поддержит рост бумаг «Яндекса» и «Астры»

Еще два наших любимчика войдут в индекс Московской биржи. Почему мы этого так ждем?Фраза «легок на помине» сегодня очень подходит компании «Яндекс»: только мы писали о том, что одним из драйверов роста акций компании станет вход в индекс Мосбиржи, как сегодня об этом торжественно объявили.

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