В Волгоградской области сбили подростков

Мужчина подозревается по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения), передает корреспондент УтроNews со ссылкой на данные регионального СУ СК РФ.