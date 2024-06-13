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В Волгоградской области сбили подростков

В Волгоградской области сбили подростков

Мужчина подозревается по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения), передает корреспондент УтроNews со ссылкой на данные регионального СУ СК РФ.

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