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«Барселона» стартовала в Ла Лиге с 8 побед подряд. Это лишь 6-й подобный случай в истории турнира

«Барселона» стартовала в Ла Лиге с 8 побед подряд. Это лишь 6-й подобный случай в истории турнира

«Барселона» одержала уверенную победу над «Хетафе» (3:0) в матче 8-го тура Ла Лиги.«Барселона» одержала уверенную победу над «Хетафе» (3:0) в матче 8-го тура Ла Лиги.

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