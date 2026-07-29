DSA Platform Includes Abolishing Prisons, Supreme Court, And Presidency The Democratic Socialists of America wants you to know exactly what it wants, and Megan Romer, the group's national co-chair, laid it out on national television without once reaching for a hedge word over the most radical ideas on the party platform.
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