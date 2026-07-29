Zero Hedge
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Zero Hedge

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DSA Platform Includes Abolishing Prisons, Supreme Court, And Presidency

DSA Platform Includes Abolishing Prisons, Supreme Court, And Presidency

DSA Platform Includes Abolishing Prisons, Supreme Court, And Presidency The Democratic Socialists of America wants you to know exactly what it wants, and Megan Romer, the group's national co-chair, laid it out on national television without once reaching for a hedge word over the most radical ideas on the party platform.

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