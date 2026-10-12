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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мишлон не всегда показывает стабильные результаты, но может преподнести сюрприз». Виттоцци назвала биатлонисток, за которыми стоит следить в этом сезоне

Олимпийская чемпионка из Италии Лиза Виттоцци рассказала, за кем из биатлонисток стоит следить в этом сезоне.

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