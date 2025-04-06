На организацию, не построившую два МФЦ, подали в суд

От подрядчика, который провалил строительство двух модульных семейных МФЦ, требуют вернуть аванс. В арбитражный суд Тамбовской области с исковыми заявлениями обратились Кирсановский и Жердевский Центры социальных услуг для населения.
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