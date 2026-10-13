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Nature: найден фермент бактерий для обновления ДНК и борьбы со старением

Nature: найден фермент бактерий для обновления ДНК и борьбы со старением

Защитный механизм бактерий открыл перед наукой новые горизонты в борьбе со старением и онкологией. Специалисты Колумбийского университета обнаружили у микроорганизмов необычный противовирусный комплекс DRT10.

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