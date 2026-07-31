В Совфеде указали на один ситуативный маяк позитива в заявлениях Трампа о Зеленском

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он напрямую призвал украинского коллегу Владимира Зеленского прекратить конфликт, — это лишь ситуативный маяк позитива, отметила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Перминова.
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