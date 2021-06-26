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Болгары признали Крым русским. Последствия испытали тут же

Болгары признали Крым русским. Последствия испытали тут же

Делегация из Болгарии посетила Крым и заявила, что считает полуостров относящимся к России. Правда, «последствия» болгары испытали сразу же: они пожаловались на неудобства, которые пришлось претерпеть из-за западных санкций Делегация из Болгарии посетила Крым.

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Rustam Kuchkarov
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