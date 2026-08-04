Абдулганиев дал рекомендации в связи с введением новых правил торговли с колес

Бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» С 1 сентября текущего, 2026 года в России начнут действовать поправки в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», впервые закрепляющие на общегосударственном уровне понятие «мобильный торговый объект», под которое подпадают автолавки, фудтраки, кофейные фургоны и другие форматы торговли с колес.