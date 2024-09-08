На крупнейшем погранпереходе с КНР возникла пробка

Логистические компании заявили о заторах грузового автотранспорта на границе с Китаем. Наибольшая нагрузка идет на самые крупные пункты пропуска (МАПП) «Забайкальск» и «Благовещенск – Хэйхэ» со стороны КНР.
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