Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указы о назначении Тарона Егиазаряна главой Управления вооружения и технического обеспечения Минобороны и Норайра Мкртчяна — начальником Управления морально-психологической подготовки Вооруженных сил.
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