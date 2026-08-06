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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аклиуш о переходе в «ПСЖ»: «Я очень горд, это большой и престижный клуб. Благодарю Аль-Хелайфи, Кампуша и Энрике за доверие»

Полузащитник Магн Аклиуш высказался о трансфере в «ПСЖ». 24-летний француз перешел  в парижский клуб из «Монако» за 50 млн евро.

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