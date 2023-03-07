Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Космонавт Самокутяев об игре в хоккей на МКС: «Перебрасывали друг другу шайбу. В космосе не так-то просто это сделать»

Космонавт Александр Самокутяев рассказал об игре в хоккей на МКС. В Одинцове прошел товарищеский матч команды космонавтов «Наши» и клуба «Красные звезды» (6:7).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх